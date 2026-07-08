Uomo Maglietta Direttamente da Milano – Straight Outta Milan – T-Shirt Stampa Grafica Divertente Vintage Idea Regalo Originale alla Moda Nero Profondo Testo Rosso 5XL – idea regalo milan
È disponibile una maglietta con stampa grafica ispirata a Milano, adatta a tutte le taglie, inclusi adulti e bambini. Il prodotto presenta un design con testo rosso su sfondo nero e viene proposto come idea regalo originale e alla moda. La maglietta è di stile vintage e può essere utilizzata come regalo per occasioni come i compleanni. La produzione è rivolta a un pubblico che cerca un capo semplice ma distintivo.
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Uomo Maglietta Direttamente da Milano – Straight Outta Milan – T-Shirt Stampa Grafica Divertente Vintage Idea Regalo Originale alla Moda Nero Profondo Testo Rosso L – idea regalo milanUna maglietta con stampa originale proveniente da Milano, caratterizzata da un design vintage e colori vivaci, come il nero profondo e il testo rosso.
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Ore 7,22 e 8 secondi di ieri mattina. La telecamera del bar La Giada di via Paravia, quartiere San Siro, riprende i tavoli esterni del locale. Sono in tanti i clienti fuori per la colazione: in piedi, maglietta bianca e pantaloncini, si scorge distintamente la sagoma d x.com
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