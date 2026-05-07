Uomo Maglietta Direttamente da Milano – Straight Outta Milan – T-Shirt Stampa Grafica Divertente Vintage Idea Regalo Originale alla Moda Nero Profondo Testo Rosso L – idea regalo milan

Una maglietta con stampa originale proveniente da Milano, caratterizzata da un design vintage e colori vivaci, come il nero profondo e il testo rosso. Il capo è disponibile in diverse taglie, pensato per adulti e bambini, e rappresenta un'idea regalo semplice e immediata. La maglietta si distingue per il suo stile pratico e divertente, adatta a chi cerca un dettaglio originale da regalare o da indossare.

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