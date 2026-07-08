Uomini e Donne anticipazioni prima registrazione c’è la data | quando riprende

La prima registrazione di Uomini e Donne è prevista per il 26 luglio. La data è stata annunciata ufficialmente e segna il ritorno del programma condotto da Maria De Filippi. La produzione ha comunicato che le riprese si svolgeranno a partire da questa data, aprendo così la nuova stagione del format. I dettagli sulla messa in onda e le registrazioni successive non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Siamo ancora agli inizi di luglio, ma i fan di Uomini e Donne stanno già pensando a quando il talk show condotto da Maria De Filippi ritornerà in onda. Come di consueto, il programma si ferma nel periodo estivo per più di tre mesi. A fine agosto ripartono le registrazioni, ma per vederle in onda è necessario aspettare metà settembre. Ad ogni modo, in queste ore è emersa la data della prima registrazione che, salvo variazioni dell’ultimo momento, dovrebbe essere stabilita. Ecco qual è la data della prima registrazione di Uomini e Donne. In attesa che i battenti di Uomini e Donne riaprano, i telespettatori stanno traendo una magra consolazione dai social, dove i protagonisti condividono sprazzi delle loro giornate lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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