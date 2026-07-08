Uno sguardo su politica e attualità

Notizia in breve

Dal 17 al 19 luglio si svolge nuovamente a Lungomare di Libri un evento dedicato alla politica e alla società italiane. Durante la manifestazione, sono previsti incontri con Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit, e Nicola Ghittoni, conduttore del podcast Morning. Dopo il successo del 2025, questa edizione si concentra su discussioni e approfondimenti su temi di attualità e politica.