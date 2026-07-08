Uno sguardo su politica e attualità
Dal 17 al 19 luglio si svolge nuovamente a Lungomare di Libri un evento dedicato alla politica e alla società italiane. Durante la manifestazione, sono previsti incontri con Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit, e Nicola Ghittoni, conduttore del podcast Morning. Dopo il successo del 2025, questa edizione si concentra su discussioni e approfondimenti su temi di attualità e politica.
Dopo il successo del 2025, il Post torna a Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria in programma dal 17 al 19 luglio, con un incontro dedicato alla politica e alla società italiane, quest’anno con Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit e Nicola Ghittoni, conduttore del podcast Morning. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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