Uno sguardo su politica e attualità

Da ilpost.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 17 al 19 luglio si svolge nuovamente a Lungomare di Libri un evento dedicato alla politica e alla società italiane. Durante la manifestazione, sono previsti incontri con Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit, e Nicola Ghittoni, conduttore del podcast Morning. Dopo il successo del 2025, questa edizione si concentra su discussioni e approfondimenti su temi di attualità e politica.

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Dopo il successo del 2025, il Post torna a Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria in programma dal 17 al 19 luglio, con un incontro dedicato alla politica e alla società italiane, quest’anno con Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit e Nicola Ghittoni, conduttore del podcast Morning. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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