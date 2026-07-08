Domani, 9 luglio, l'Università di Roma Tor Vergata organizza un open day estivo. Sono previste visite a sei aree studio e laboratori, con incontri programmati con docenti e studenti. La giornata offre l'opportunità di visitare le strutture e conoscere i programmi accademici. L’evento si svolge durante il giorno, con accesso libero e senza necessità di prenotazione.

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - Il futuro non ha sempre un nome già scelto. Cosi' domani 9 luglio l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata apre le porte a studentesse, studenti e famiglie per il suo Open Day estivo: un pomeriggio in cui conoscere da vicino l'offerta formativa, incontrare chi la vive ogni giorno e mettere alla prova la propria idea di futuro. L'appuntamento è dalle 15 alle 18.30, nell'Edificio A della Facoltà di Economia, in via Columbia 2; le registrazioni inizieranno alle 14.30. Le sei facoltà dell'Ateneo — Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali — saranno presenti con desk, attività, laboratori e incontri dedicati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università: domani Open day estivo a Tor Vergata, 6 aree studio, laboratori e incontri con docenti e studenti

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