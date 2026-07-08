Università Cattolica di Milano | due milioni di euro per garantire a tutti il diritto allo studio

Un'università di Milano ha stanziato due milioni di euro per garantire il diritto allo studio. L’ateneo, insieme a un istituto e a una fondazione, ha deciso di utilizzare fondi propri per offrire borse di studio a studenti idonei che non potevano accedervi a causa dei finanziamenti pubblici insufficienti. L’intervento mira a coprire le carenze di risorse e a sostenere chi, altrimenti, sarebbe rimasto senza supporto economico. La decisione riguarda studenti che non hanno potuto usufruire delle borse di studio per motivi di mancanza di fondi pubblici.

L’Ateneo, insieme a Istituto Toniolo e Fondazione EDUCatt, promuove un intervento straordinario con fondi propri per assicurare borse di studio a studentesse e studenti che, pur essendo idonei, non avrebbero potuto usufruirne a causa dell’insufficienza dei finanziamenti pubblici. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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