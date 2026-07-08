Università attivato ad Arezzo l’Infopoint con le studentesse e studenti tutor

L’Università di Siena ha aperto un Infopoint presso il campus di Arezzo, in viale Cittadini, 33, per assistere studenti e familiari nella scelta tra corsi di laurea triennali e magistrali. Il servizio è gestito da studentesse e studenti tutor, con l’obiettivo di fornire chiarimenti e supporto informativo sulle offerte formative. L’apertura mira a facilitare il processo decisionale di chi si appresta a iscriversi all’università.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Per rispondere alle domande di studentesse e studenti che si accingono a scegliere il percorso di studi universitari, sia triennale che magistrale, e dei loro familiari l’Università di Siena ha attivato un Infopoint presso il campus universitario di Arezzo (viale Cittadini, 33). Sarà possibile rivolgersi alla struttura per orientarsi alla scelta del corso di studi e per informazioni di carattere generale sulla vita universitaria. Per maggiori informazioni, contatti e orari di apertura: https:campusarezzo.unisi.it. L'Infopoint sarà aperto, nei mesi di luglio e settembre, il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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