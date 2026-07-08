Unicredit ha acquisito quasi il 50% di Commerzbank al termine di un’offerta pubblica di scambio, che ha raccolto il 17,6% di adesioni. La quota potenziale di controllo raggiunge il 47,6%. Berlino ha definito l’approccio adottato come aggressivo e ostile. La banca italiana ha così rafforzato significativamente la propria partecipazione nel gruppo tedesco, senza però aver ancora completato l’acquisto totale.

Unicredit si prende Commerzbank a conclusione dell'offerta pubblica di scambio che si è chiusa con adesioni per il 17,6%, portando il gruppo di Piazza Gae Aulenti a controllare potenzialmente il 47,6% del capitale. Quota che sale al 49,65% con l'annullamento delle azioni proprie su cui si è impegnato l'istituto tedesco. Dopo il 12,51%, racimolato nella prima parte dell'offerta, Unicredit nelle due settimane di tempi supplementari, chiusi il 3 luglio, ha portato a casa un ulteriore 5%. Percentuali che vanno "ben oltre le aspettative iniziali", sottolinea l'istituto e che, combinate con quasi il 30% tra azioni già in possesso e derivati convertibili (il 3,22%), mettono nelle condizioni la banca italiana di controllare di fatto Commerzbank. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unicredit si prende Commerzbank: con l'ops sfiora il 50%. Berlino: "Approccio aggressivo e ostile"

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