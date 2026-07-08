UniCredit sale al 47,59 per cento di Commerzbank

Da lettera43.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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UniCredit ha concluso l’offerta pubblica di acquisto volontaria su Commerzbank con un’adesione del 17,6 per cento del capitale. Dopo i tempi supplementari, i dati definitivi mostrano che la quota di UniCredit sulla banca tedesca è salita al 47,59 per cento. L’operazione è stata fortemente osteggiata dal governo tedesco.

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UniCredit ha chiuso l’ offerta pubblica di acquisto volontaria su Commerzbank con adesioni pari al 17,6 per cento del capitale della banca tedesca. È quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell’operazione, fortemente osteggiata da Berlino. L’istituto guidato da Andrea Orcel, che deteneva già il 26,77 per cento della quarta banca di Germania, arriva così a possedere il 44,37 per cento delle quote. E con il 3,22 per vento in strumenti convertibili in azioni, la partecipazione può raggiungere il 47,59 per cento. Nella prima parte dell’offerta, lanciata il 5 maggio e chiusa il 16 giugno, le adesioni erano arrivate al 12,51 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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