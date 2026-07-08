Unicredit sale al 47,59% di Commerzbank | l’offerta si chiude con il 17,60% di adesioni
Unicredit ha concluso l’offerta pubblica di acquisto su Commerzbank con un’adesione del 17,60%. Dopo i tempi supplementari, i dati ufficiali confermano che l’obiettivo di superare il 30% non è stato raggiunto. La quota detenuta dalla banca italiana sale ora al 47,59% di Commerzbank.
L’ops di Unicredit su Commerzbank si chiude con adesioni al 17,60%. I dati definitivi, dopo i tempi supplementari dell’offerta, evidenziano il raggiungimento dell’obiettivo (superare il 30%) che si era prefissata la banca guidata da Andrea Orcel. Considerando, infatti, il 26,77% già in possesso di Gae Aulenti, ora arriva a detenere in azioni il 44,37%, a cui aggiungere gli strumenti derivati che la portano a raggiungere il 47,59%. Ancora, considerando che “le azioni proprie non conferiscono diritto di voto”, questa quota corrisponde al 49,65% di Commerzbank. Una percentuale che verrà raggiunta quando l’istituto tedesco effettuerà l’annullamento delle azioni proprie, un’operazione che si è “impegnata a realizzare”, ricorda Unicredit. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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