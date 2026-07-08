Fino a metà dell’Ottocento la capitale austriaca coincideva con l’ Innere Stadt, quello che la comunicazione turistica ha ribattezzato centro storico. Fu il drastico aumento demografico a permettere alla città di cambiare conformazione, attraverso l’abbattimento della cinta muraria, sostituita da Francesco Giuseppe I con la Ringstraße, il viale circolare. La decisione dell’imperatore era funzionale allo sviluppo del tessuto urbano che da quel momento non si è mai arrestato. I protagonisti di questo fenomeno sono stati i ventitré distretti che ora compongono Vienna e, in seguito, i grätzel che – di questi spazi – occupano la parte interna, e quindi più viva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una mini guida a Vienna che evita accuratamente il centro storico (e la Sacher Torte)

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