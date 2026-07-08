Una mini guida a Vienna che evita accuratamente il centro storico e la Sacher Torte
Una guida a Vienna suggerisce di evitare il centro storico e la zona famosa per la Sacher Torte. Fino a metà dell’Ottocento, la città corrispondeva all’Innere Stadt, l’area considerata il cuore della capitale. La comunicazione turistica oggi si concentra su altre zone della città, meno battute dai visitatori, per scoprire aspetti diversi di Vienna.
Fino a metà dell’Ottocento la capitale austriaca coincideva con l’ Innere Stadt, quello che la comunicazione turistica ha ribattezzato centro storico. Fu il drastico aumento demografico a permettere alla città di cambiare conformazione, attraverso l’abbattimento della cinta muraria, sostituita da Francesco Giuseppe I con la Ringstraße, il viale circolare. La decisione dell’imperatore era funzionale allo sviluppo del tessuto urbano che da quel momento non si è mai arrestato. I protagonisti di questo fenomeno sono stati i ventitré distretti che ora compongono Vienna e, in seguito, i grätzel che – di questi spazi – occupano la parte interna, e quindi più viva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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