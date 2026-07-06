Prima volta in Israele | Netanyahu respinge una sentenza della Corte Suprema picconata alle istituzioni
Per la prima volta nella storia di Israele, il governo ha dichiarato di non voler rispettare una sentenza della Corte Suprema. La decisione è arrivata dopo che il giudice ha emesso una pronuncia contro le politiche dell'esecutivo. La Corte aveva ordinato una determinata azione, ma il governo ha risposto che non intendeva conformarsi alla decisione. Questa presa di posizione rappresenta un'eccezione rispetto alla prassi precedente nel rapporto tra esecutivo e giurisdizione.
Una notizia che la dice lunga su ciò che accade in Israele sul pianto politico e istituzionale: per la prima volta nella storia del Paese, infatti, l’esecutivo dichiara esplicitamente di non voler ottemperare a una pronuncia dell’Alta Corte di Giustizia. Nelle scorse ore, il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha comunicato ufficialmente all’Alta Corte di Giustizia che non intende rispettare la sentenza relativa alla composizione del Consiglio della Seconda Autorità per la Televisione e la Radio, l’ente che regola il settore dell’emittenza commerciale nel Paese. Si tratta della prima dichiarazione esplicita di disobbedienza a una pronuncia della Corte Suprema israeliana, un atto che, secondo Haaretz, potrebbe configurare una vera e propria crisi costituzionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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Netanyahu Reveals the DEADLY Alliance the West Refuses to See
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