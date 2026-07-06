Prima volta in Israele | Netanyahu respinge una sentenza della Corte Suprema picconata alle istituzioni

Notizia in breve

Per la prima volta nella storia di Israele, il governo ha dichiarato di non voler rispettare una sentenza della Corte Suprema. La decisione è arrivata dopo che il giudice ha emesso una pronuncia contro le politiche dell'esecutivo. La Corte aveva ordinato una determinata azione, ma il governo ha risposto che non intendeva conformarsi alla decisione. Questa presa di posizione rappresenta un'eccezione rispetto alla prassi precedente nel rapporto tra esecutivo e giurisdizione.