Il film “È l’Ultima Battuta?” sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 15 luglio. Diretto da Bradley Cooper, candidato all’Oscar, il film affronta le difficoltà delle relazioni di lunga durata. La pellicola è prodotta da Searchlight Pictures e arriverà in Italia a metà luglio. La trama si concentra sulle sfide quotidiane di coppie che condividono molti anni di vita insieme.

Il film Searchlight Pictures È l’Ultima Battuta? arriverà il 15 luglio in streaming su Disney+ in Italia. Diretto dal regista candidato all’Academy Award® Bradley Cooper ( A Star Is Born, Maestro ), la pellicola esplora le sfide delle relazioni di lunga durata. Ambientato sullo sfondo della scena della stand-up comedy newyorkese, È l’Ultima Battuta? segue la storia di Alex (Will Arnett), che trova nei comedy club notturni un’insolita forma di terapia mentre cerca di affrontare una crisi matrimoniale. Per prepararsi al ruolo, Arnett ha trascorso circa sei settimane a scrivere e a portare in scena pezzi di stand-up in veri comedy club quasi ogni sera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Un racconto sulle relazioni di lunga data: “È L’Ultima Battuta?” arriva in streaming da metà luglio

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