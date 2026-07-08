Un piano straordinario per il personale o si perdono competenze e qualità
In Lombardia, si continua ad assumere personale sanitario, ma allo stesso tempo si registrano perdite di lavoratori. La sfida principale riguarda il mantenimento di chi già opera in ospedali, pronto soccorso, servizi territoriali e assistenza domiciliare. La regione ha annunciato un piano straordinario per il personale, ma rimane il rischio di perdere competenze e qualità nei servizi pubblici. La questione non riguarda solo il reclutamento, ma anche la capacità di trattenere il personale attuale.
"La Lombardia assume, ma continua anche a perdere personale. Il problema non è solo reclutare nuovi lavoratori, ma trattenere chi ogni giorno tiene in piedi ospedali, pronto soccorso, servizi territoriali, assistenza domiciliare e strutture sanitarie pubbliche". Il segretario confederale Uil Lombardia Salvatore Monteduro è convinto che il servizio sanitario lombardo debba cambiare passo. "Da anni – aggiunge Daniele Ballabio, segretario generale Uil Fp Lombardia – denunciamo una condizione di lavoro sempre più difficile per il personale della sanità pubblica. Turni pesanti, carichi insostenibili, aggressioni, salari non adeguati alle responsabilità, difficoltà di conciliazione e scarse prospettive di valorizzazione professionale stanno rendendo il sistema meno attrattivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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