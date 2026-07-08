In Lombardia, si continua ad assumere personale sanitario, ma allo stesso tempo si registrano perdite di lavoratori. La sfida principale riguarda il mantenimento di chi già opera in ospedali, pronto soccorso, servizi territoriali e assistenza domiciliare. La regione ha annunciato un piano straordinario per il personale, ma rimane il rischio di perdere competenze e qualità nei servizi pubblici. La questione non riguarda solo il reclutamento, ma anche la capacità di trattenere il personale attuale.

"La Lombardia assume, ma continua anche a perdere personale. Il problema non è solo reclutare nuovi lavoratori, ma trattenere chi ogni giorno tiene in piedi ospedali, pronto soccorso, servizi territoriali, assistenza domiciliare e strutture sanitarie pubbliche". Il segretario confederale Uil Lombardia Salvatore Monteduro è convinto che il servizio sanitario lombardo debba cambiare passo. "Da anni – aggiunge Daniele Ballabio, segretario generale Uil Fp Lombardia – denunciamo una condizione di lavoro sempre più difficile per il personale della sanità pubblica. Turni pesanti, carichi insostenibili, aggressioni, salari non adeguati alle responsabilità, difficoltà di conciliazione e scarse prospettive di valorizzazione professionale stanno rendendo il sistema meno attrattivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Un piano straordinario per il personale o si perdono competenze e qualità"

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