Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 22 aprile 2026. Questa sera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un’analisi sull’attualità politica sarà al centro del nuovo appuntamento con il programma condotto da Tommaso Labate. Mentre i rincari causati dal conflitto in Medio Oriente incidono negativamente sulle finanze degli italiani, tiene banco la disputa sul sovranismo in Europa dopo la manifestazione della Lega di sabato.🔗 Leggi su Tpi.it

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