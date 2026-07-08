A Monza sono attivi 14 cantieri, con sette nuove stazioni e lavori previsti per circa sette anni. L’intervento riguarda la riqualificazione urbana, includendo la realizzazione di alberi, giardini e una vasca. I lavori sono in corso contemporaneamente e mirano a modificare l’aspetto della città. Le opere si concentrano su infrastrutture e spazi verdi, senza indicazioni di ulteriori dettagli sui progetti specifici o sui soggetti coinvolti.

Quattordici cantieri aperti in contemporanea, sette nuove stazioni e quasi sette anni di lavori destinati a trasformare il volto di Monza. Ma accanto all’impatto del prolungamento della metropolitana M5, il Comune guarda già al dopo, puntando su un ampio piano di compensazioni ambientali e di riqualificazione urbana per restituire qualità agli spazi pubblici. Il confronto con MM e gli altri enti coinvolti si è sviluppato negli ultimi anni e ha portato alla definizione di una serie di interventi destinati a mitigare gli effetti dei cantieri, soprattutto nelle aree delle future fermate e del deposito-officina del Casignolo. "Ho avuto due assessore che si sono occupate con grande impegno della vicenda – sottolinea il sindaco Paolo Pilotto –, prima Giada Turato e oggi Irene Zappalà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un futuro verde. Alberi, giardini e la vasca volano

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