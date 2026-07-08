Un fiume di consulenze Atc non si risparmia Più di 300mila euro pagati in due anni

In due anni, l’Atc ha speso oltre 280mila euro, esclusa l’IVA, in consulenze. La cifra corrisponde a circa 300mila euro complessivi e rappresenta una spesa elevata per servizi esterni. La somma si riferisce a un periodo di 24 mesi e si aggiunge a costi di consulenza che sembrano superare le risorse dedicate ai dipendenti, come gli autisti. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle consulenze o sui soggetti coinvolti.

Oltre 280mila euro (Iva e oneri esclusi) in ventiquattro mesi. Più o meno, l’equivalente di un integrativo aziendale in grado di alleviare un lavoro sempre meno soddisfacente – professionalmente ed economicamente – come come quello dell’autista. Stiamo parlando del fiume di denaro che Atc Esercizio ha speso da maggio 2024 allo stesso mese di quest’anno. Un tesoretto che l’azienda ha progressivamente eroso per affidare incarichi esterni volti non solo a fronteggiare insidie legali, ma anche per far fronte ad attività legate all’organizzazione interna e all’espletamento dei servizi. Il consuntivo è stato recentemente pubblicato da Atc Esercizio nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito web. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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