Venerdì sera un artista di Milano si esibirà all’Arena Parco Kennedy durante il Falco Blues Festival. Si tratta di Joe Galullo, noto musicista del genere blues a livello internazionale. L’evento vedrà l’artista esibirsi in un concerto che rappresenta un omaggio musicale dedicato a Umberto Montanari. La serata è prevista come un momento di celebrazione per la musica blues e i suoi protagonisti.

Una leggenda del blues mondiale come Joe Galullo all’Arena Parco Kennedy. Venerdì sera, l’artista originario di Milano salirà sul palco per il " Falco Blues Festival ". Un’iniziativa che si legherà all’omaggio ad un falconarese scomparso da poco, Umberto Montanari, dando così vita alla prima edizione del Memorial a lui dedicato. L’obiettivo è quello di promuovere a Falconara la cultura della musica blues e jazz, tanto amata da Montanari che con l’amico Danilo Gloria girava l’Italia seguendo i festival più apprezzati. Proprio Gloria ha voluto portare Joe Galullo a Falconara e con Marco Ruzziconi di Andromeda ha lanciato questo primo appuntamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Umberto Montanari, un omaggio in musica

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