A Tor Vergata, un concerto di Ultimo ha visto la partecipazione di circa 250 mila persone. Nonostante l'affluenza, l'evento è stato segnato da disorganizzazione e polemiche sui social. L'artista si è esibito a torso nudo, attirando commenti critici. Nessuna informazione su eventuali interventi delle autorità o problematiche specifiche legate alla gestione dell'evento.

A Tor Vergata, Ultimo ha radunato 250mila fan in un rito collettivo, attirando però aspre critiche sui social per l'esibizione a torso nudo e per la disorganizzazione. Arrivato è andato via in elicottero, e poi sfrecciando per Roma su un Porche da 200 Mila k, il cantante ha dimostrato tutta la sua megalomania. Essere il genero di Heather Parisi porta a questo. Canzonette facili e dimenticabili per persone che si sono accampate per giorni facendo i loro bisogni in giro o nelle bottigliette dell’acqua. Questo sarebbe un successo? No, è una vergogna. È la mancanza del buon gusto contro la nostra italica superiorità nei campi dell’arte, ma questa non è arte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ultimo, il flop del concerto di Tor Vergata nonostante i 250mila fan: caos, disorganizzazione e delirio di megalomania

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Una marea infinita di fan per il concerto di Ultimo a Tor Vergata: le immagini dal palco

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