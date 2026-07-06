Concerto Ultimo a Tor Vergata l’incubo dei 250mila fan | metro in tilt navette fantasma e notte sui marciapiedi

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha registrato circa 250.000 spettatori, stabilendo un record di affluenza in Italia. L'evento ha causato gravi disagi alla mobilità, con il trasporto pubblico in tilt e navette che non sono mai arrivate. La notte si è trascorsa sui marciapiedi e lungo le strade, a causa delle difficoltà nel gestire il flusso di persone in uscita. L'organizzazione ha mostrato criticità nel coordinamento e nella gestione del deflusso.

La notte tra il 4 e il 5 luglio 2026 rimarrà nella storia della musica italiana per un doppio motivo: da un lato il record assoluto di pubblico per un concerto nel nostro Paese, dall’altro un’organizzazione logistica che ha mostrato tutte le sue crepe nel momento più delicato, quello del deflusso. Circa 250mila persone hanno riempito l’area di Tor Vergata a Roma per assistere allo show di Ultimo, superando persino i numeri storici di Vasco Rossi e consacrando l’evento come il più grande mai organizzato in Italia. Ma dietro i numeri da record si nasconde un’odissea fatta di metro in tilt, navette fantasma e migliaia di persone costrette a improvvisare soluzioni disperate per tornare a casa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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