È stato annunciato sui social che un concerto di grande richiamo si terrà al Visarno di Firenze il 6 luglio 2026. La vendita dei biglietti è già stata avviata. L’evento si aggiunge agli appuntamenti più attesi che si sono svolti nell’arena fiorentina negli ultimi anni. La data è stata comunicata ufficialmente e i biglietti sono disponibili per l’acquisto. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi degli artisti coinvolti.

Firenze, 6 luglio 2026 – Preparati Firenze, perché in tema di concerti di grande richiamo ne è stato appena annunciato uno che porterà una valanga di fan al Visarno, diventato ormai l’arena dei grandi eventi fiorentini. https:www.quotidiano.netvideocronacaultimo-fa-la-storia-della-musica-a-roma-il-live-dei-record-m639xifi E’ l’ora di Ultimo, infatti, che dopo il live dei record con 250mila spettatori paganti (primato in Italia) di sabato 4 luglio, ha subito annunciato il tour negli stadi che scalderà l’estate del 2027: “Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra”, ha scritto Ultimo su Instagram. E c’è anche Firenze nella lista di tappe del tour 2027, con la Visarno Arena in mezzo a tanti stadi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Ultimo in concerto a Firenze, l’annuncio via social. Via alla vendita dei biglietti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ultimo a Roma, oscurato falso sito internet per la vendita dei biglietti del concerto (già esauriti): «Serviva per rubare dati bancari»Un sito internet falso continuava a offrire biglietti per il concerto di Tor Vergata, nonostante i biglietti siano esauriti da un anno.

Concerto Ultimo, oscurato sito falso per vendita biglietti contraffattiUn sito falso dedicato alla vendita di biglietti contraffatti per il concerto di Ultimo è stato oscurato.

Temi più discussi: Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco; Concerto a Tor Vergata, Ultimo fa la storia e batte Vasco in una notte da record; Concerto di Ultimo, un palcoscenico da record e 34 torri alte 33 metri; Ultimo conquista Roma: in 250 mila a Tor Vergata per il live più grande d'Italia.

Concerto Ultimo a Roma: bagarini e contraffazione a Tor Vergata. Sequestrati 2.700 articoli taroccati e 46 biglietti falsi ift.tt/5QlAN07 x.com

Ultimo, record di spettatori al suo concerto di Tor Vergata. A voi piace? Io non andrei a vederlo neanche gratis. Ma ognuno ha i suoi gusti ovviamente. reddit

Ultimo in elicottero, maxi concerto a Tor Vergata. L'indotto pari a circa novanta milioni di euroPer un evento di queste dimensioni è stato predisposto un dispositivo straordinario. Il piano prevede oltre 2.500 addetti ai servizi di controllo e circa 500 operatori sanitari. All’interno dell’area ... ilmessaggero.it

Ultimo, 48 brani in scaletta: stasera il mega concerto a Tor Vergata, attesi 250mila fanOggi è come se tutti voi aveste risposto a una chiamata che io vi ho fatto vent’anni fa. Ero piccolo, ma chi mi ha visto crescere lo sa: dicevo a tutti che le mie ... ilmessaggero.it