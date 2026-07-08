Ue via libera alla raccolta firme per un reddito di base europeo | Contribuirà a creare una società più equa Cos’è e come funziona

Ieri, 7 luglio, la Commissione europea ha accolto un’iniziativa dei cittadini europei che chiede l’introduzione di un reddito di base incondizionato per i Paesi membri dell’Ue. Secondo gli organizzatori, la misura «consentirà una vita dignitosa per tutti e contribuirà a creare una società più equa». Dal momento del lancio ufficiale della raccolta si aprirà un periodo di 12 mesi dove bisognerà raggiungere almeno 1 milione di firme in almeno 7 Paesi europei. Solo in caso di raggiungimento di questa soglia la Commissione sarà tenuta a esaminare la proposta e a fornire una risposta motivata. La proposta. Gli organizzatori chiedono alla Commissione di adottare le misure necessarie per favorire l’introduzione del reddito di base negli Stati membri presentando una raccomandazione ai governi per adottarla. 🔗 Leggi su Open.online

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