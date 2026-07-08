Anna Castiglia ha dichiarato che partecipare a X Factor è stato un’esperienza necessaria per emergere nel settore musicale. Ha affermato che il femminismo non riguarda solo le donne, ma anche gli uomini, e che una società più equa potrebbe beneficiare entrambi i sessi. Riguardo alle sue insoddisfazioni attuali, ha accennato a possibili situazioni generazionali legate al precariato, un tema che considera centrale nel suo punto di vista. Non ha fornito dettagli specifici sulle prossime situazioni o progetti.

Che cosa la infastidisce oggi? «Non voglio fare spoiler, ma ci saranno alcune situazioni generazionali: siamo cresciuti immersi nel precariato, è il mio punto di vista da sempre. Intanto iniziano ad arrivare gli inviti ai matrimoni e, a dirla tutta, la cosa qualche volta mi spiazza». Sta vivendo il sogno che aveva da bambina? «Sì, fin da piccola ho sempre cercato la musica. Sono cresciuta nel solco di Hannah Montana, che di giorno andava a scuola e la sera era una popstar, ma la vera svolta fu assistere a un concerto di Carmen Consoli. Sa, i miti a volte sembrano irraggiungibili, invece lei era lì, davanti a me, catanese come me. È stata il vero esempio, che mi ha fatto capire che forse si poteva fare davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Anna Castiglia: «X Factor? È stato un male necessario, per emergere. Il femminismo non riguarda solo le donne: anche gli uomini starebbero meglio in una società più equa»

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