Ue-Marocco Borchia Lega | Aiutiamoli a casa loro non sia slogan | con PRIMA più sviluppo nel Mediterraneo

Il rappresentante della Lega ha affermato che l’espressione “Aiutiamoli a casa loro” deve tradursi in azioni concrete, non in slogan. Ha chiesto di rafforzare le condizioni di sviluppo nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, con particolare attenzione a programmi come PRIMA. L’obiettivo è migliorare le opportunità di crescita e ridurre le migrazioni forzate, sostenendo l’economia locale.

“‘Aiutiamoli a casa loro’ non può più essere soltanto uno slogan: vanno create le condizioni nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo per migliorare le opportunità di sviluppo”. Lo ha detto l’eurodeputato Paolo Borchia (Lega), relatore del voto in plenaria sull’accordo Ue-Marocco per la partecipazione al programma PRIMA. Borchia ha spiegato che il partenariato punta a rafforzare ricerca e innovazione nell’area mediterranea, con investimenti su risorse idriche e pratiche agroalimentari. “L’obiettivo è aiutare i cittadini a trovare opportunità nei rispettivi Paesi senza dover per forza migrare”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ue-Marocco, Borchia (Lega): Aiutiamoli a casa loro non sia slogan: con PRIMA più sviluppo nel

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