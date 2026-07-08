Ucraina | salvataggi sempre più difficili Ora se ne occupano i droni

I salvataggi in Ucraina sono diventati più complessi, con i droni ora impiegati per interventi di emergenza. La situazione rende più difficile le operazioni di soccorso. Nel frattempo, è uscita una nuova pubblicazione in due puntate, con il primo numero disponibile dal 29 luglio. La rivista presenta storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Fronte di Kostiantynivka, zona contesa, Vania e i suoi uomini fanno parte di una brigata di artiglieria che ora è stata riconvertita all’uso dei droni. Lo incontriamo in un caffè di Kramatorsk, che è a circa 30 km dalle postazioni più avanzate ucraine, le ultime zone gialloblu verso sud sulla mappa del Donetsk. Chiede di non essere citato con il suo vero nome perché altrimenti non si sentirebbe libero di parlare. Iniziamo dalla cronaca: Kostiantynivka è caduta o no? «No», risponde secco e inizia a spiegare. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Cecilia Sala in Ucraina - La città con più attacchi di droni al mondo

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