Durante la notte, Kiev è stata raggiunta da diversi missili balistici russi, causando la morte di cinque persone. Anche le città di Kharkiv e Kherson sono state colpite dagli attacchi. Non sono stati forniti dettagli sui danni materiali o sui feriti. Le autorità locali hanno riferito che le operazioni militari sono continuate durante le ore notturne. La situazione rimane tesa e senza variazioni per quanto riguarda le modalità degli attacchi.

Ancora una notte di attacchi contro Kiev presa di mira da numerosi missili balistici russi. Colpite anche Kharkiv e Kherson. Cinque i morti. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Tv2000.it - Ucraina, nuova notte di attacchi su Kiev. Colpite anche Kherson e Kharkiv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, nuova notte di attacchi su Kiev. Colpite anche Kherson e Kharkiv

Notizie e thread social correlati

Ucraina, notte di attacchi su Kiev. Tre morti anche in RussiaDurante la notte, la Russia ha lanciato un attacco su Kiev, Kharkiv e Dnipro, causando 11 vittime complessive.

Russia-Ucraina, raid con i droni: Kiev colpisce terminal petrolifero e un bus nel Donetsk, Mosca punta Kherson e KharkivNella notte, e questa mattina, sono avvenuti attacchi con droni tra Russia e Ucraina, causando morti e feriti.

Temi più discussi: Kiev di nuovo sotto le bombe. Un’altra notte di morte e paura per l’Ucraina; Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kyiv; Perché la Russia stanca della guerra sferra massicci bombardamenti sull'Ucraina; Ucraina, Kiev sotto attacco russo: missili e droni colpiscono la capitale.

. @jnbarrot : I missili balistici di Vladimir Putin hanno nuovamente preso di mira edifici residenziali in Ucraina, causando almeno 14 morti la scorsa notte, che si aggiungono al bilancio mortale degli attacchi della scorsa settimana. 1/2 x.com

Guerra Ucraina Russia, raffica di missili su Kiev e altre città: 5 morti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, raffica di missili su Kiev, Kharkiv e Mykolaiv: due morti. LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina Russia, esplosioni a Kiev. Sindaco: Restate nei rifugiNella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca. Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice Nato con il presidente Vo ... tg24.sky.it

Budanov dice che l'Ucraina non ha nessun'altra opzione se non quella di attrarre lavoratori stranieri reddit