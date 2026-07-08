’Tutti giù nei parchi’ teatro civile e dialettale per grandi e piccoli

Nel weekend, si svolgono spettacoli nei parchi di Gorizia, Graziosi e Guerzoni, con due serate ai parchi Pertini e Berlinguer. La rassegna ‘Tutti giù nei parchi’ propone musica, teatro civile e dialettale, danza e narrazioni. Gli eventi sono aperti a grandi e piccoli e si tengono nelle aree esterne dei circoli. Le serate offrono un programma vario di intrattenimento all'aperto.

Con tanta musica, appuntamenti di teatro civile e dialettale, danza, narrazioni per grandi e piccoli torna la rassegna ‘Tutti giù nei parchi’ che anche quest’anno propone serate di spettacolo nelle aree esterne dei circoli Gorizia, Graziosi e Guerzoni e due puntate ai parchi Pertini e Berlinguer. Il debutto è al circolo Graziosi, stasera alle 21.30: il cantastorie e chitarrista Marco Sforza, con il trio Separé, propone il suo ultimo album ‘Mozziconi’ tra aneddoti e musica dal sapore folkloristico. A luglio, la rassegna prosegue il 14, al Guerzoni con ‘Atto Æmilia’, produzione teatrale del collettivo bolognese under 28 Matrice; il 16 al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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