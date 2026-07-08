Turiste aggredite in pieno centro | notte di paura a Salerno

Due turiste norvegesi sono state aggredite durante una passeggiata nel centro di Salerno, mentre si trovavano in città per una tappa di una crociera. L'episodio si è verificato di notte e ha causato paura tra le due donne. Non sono state fornite informazioni sulle circostanze dell'aggressione né sui responsabili. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare eventuali autori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una passeggiata nel cuore di Salerno, durante la tappa della loro crociera, si è trasformata in un incubo per due turiste norvegesi. Intorno alle 2 della notte, nella zona compresa tra la villa comunale e Piazza della Libertà, le due donne sono state avvicinate da un uomo di 30 anni che avrebbe tentato un approccio molesto. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe palpeggiato una delle due. L’amica, intervenuta per difenderla, è stata colpita al volto, riportando una ferita al naso che ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Le urla e la richiesta di aiuto delle turiste hanno attirato l’attenzione dei presenti, facendo scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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