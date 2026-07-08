Secondo quanto riportato da TS, il calciomercato vive ore di grande agitazione. A inizio giugno, la trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic si era conclusa con un accordo difficile. La discussione tra le parti riguardava il futuro del giocatore, con posizioni ormai molto distanti. La situazione resta aperta e soggetta a nuovi sviluppi, mentre le trattative sembrano ancora in corso.

2026-07-08 07:41:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Ad inizio giugno si sono lasciati maluccio. La Juve e Dusan Vlahovic ragionavano sul futuro con presupposti completamente diversi, quasi agli antipodi. Per di più, nei dialoghi per il rinnovo, c’è una frase che ancora adesso riecheggia all’interno della Continassa: « Ma posso mica guadagnare come David? ». Sì, il destinatario era Damien Comolli, l’uomo che ha fatto l’impossibile per portare a Torino il centravanti canadese. Allo stesso tempo, poi, il dirigente francese è stato il primo sponsor per l’uscita di scena di Vlahovic già un anno fa, nella scorsa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Clamoroso Vlahovic, chiamata la Juve! Nuovo colpo di scena di una trattativa infinita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro

Notizie e thread social correlati

Juve-Vlahovic, trattativa infinita: dal precedente di Dybala allo status, i retroscenaLa trattativa tra il giocatore e la sua squadra si protrae da mesi, con il contratto in scadenza a breve termine.

Leggi anche: Gila-Napoli, nuovo colpo di scena nella trattativa: l’infortunio cambia tutto!