Juve-Vlahovic trattativa infinita | dal precedente di Dybala allo status i retroscena

La trattativa tra il giocatore e la sua squadra si protrae da mesi, con il contratto in scadenza a breve termine. Il tecnico della squadra ha espresso interesse nel mantenere il calciatore, ma non sono stati raggiunti accordi formali di rinnovo. Le negoziazioni sono ferme da diverso tempo e non sono stati annunciati aggiornamenti ufficiali sulle intenzioni di entrambe le parti. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti, senza comunicati ufficiali o modifiche alle posizioni attuali.

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Nella bussola della Juve c'è la disperata rincorsa alla Champions, ma subito dopo si profila l'appuntamento per conoscere il futuro di Dusan Vlahovic. Nelle ultime settimane ai pensieri positivi di Luciano Spalletti sono seguiti i gol del centravanti serbo in scadenza di contratto, e questa coincidenza ha fatto crescere il partito bianconero che preme per questo attesissimo rinnovo. E dire che in questi mesi non sono mancati i veleni sulla vicenda, complice anche il grave infortunio al giocatore. Aggiungiamoci quel feeling evaporato tra la famiglia Vlahovic e Ristic, l'agente del bomber. Nella sostanza si sta ripetendo una situazione già vissuta quattro anni fa, vale a dire in coincidenza con l'uscita di scena di Paulo Dybala e l'ingresso in corsa di Dusan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Vlahovic, trattativa infinita: dal precedente di Dybala allo status, i retroscena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JUVE: VLAHOVIC E PERIN AL JMEDICAL | LA RISPOSTA AI TIFOSI | QUELLA FRASE DI SPALLETTI Sullo stesso argomento Vlahovic Juve, svolta nel rinnovo: il serbo si lascia andare con i compagni e rivela un retroscena che pesa sulla trattativaVlahovic Juve, svolta nel rinnovo: il serbo si lascia andare con i compagni e rivela un retroscena che pesa sulla trattativa Lukaku Milan, la... Juve, via alla trattativa per il rinnovo di Vlahovic: ecco l’offertaTorino, 9 marzo 2026 – Con l’Udinese il rientro in campo di Dusan Vlahovic, dietro le quinte il via alla trattativa per il rinnovo. Juventus, il futuro di Vlahovic è ancora un rebus: ecco le percentuali di permanenzaIl futuro di Vlahovic resta in bilico: Balzarini parla di possibile addio: La Champions League potrebbe avere un’influenza sulla scelta finale ... tuttojuve.com Vlahovic-Juve, telenovela infinita: rinnovo, dubbi e colpi di scena. Ora decide papà MilosDa Giuntoli a Comolli, passando per Tudor, Spalletti e Chiellini: il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta un rebus senza soluzione. Tra aperture, frenate, infortuni e mercato, la trattativa pe ... tuttojuve.com