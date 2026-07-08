Uno psicologo ha affermato che Donald Trump non sarebbe forte, paragonandolo a un bullo che scherza e schernisce gli avversari. La sua analisi suggerisce che l’immagine di forza attribuita al politico potrebbe essere una maschera, simile a quella di altri comportamenti da bullo. La valutazione si basa sui comportamenti pubblici e sui modi di comunicare dell’ex presidente, sottolineando come queste azioni possano nascondere insicurezze. La discussione si concentra su come l’immagine di potere possa essere diversa dalla reale personalità.

Roma, 8 luglio 2026 – Spesso Donald Trump definito un “bullo” che schernisce gli avversari e quasi li intimidisce. Ma è davvero così? Ce ne parla il dottor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano Dottor Lancini, quali sono i tratti distintivi di Trump? “Ovviamente non conosco il presidente Trump, però posso dire che rappresenta perfettamente la nostra società, in cui conta più ‘dirla grossa’ che esporre dei contenuti, ha più importanza prevaricare gli altri insultandoli che comunicare dei concetti che abbiano un peso”. Dal punto di vista della psicologia comportamentale, cosa c’è alla base di questa ricerca di dominanza? “Difficile dirlo, però di certo le parole che si usano tendono ad essere almeno in parte rappresentative del proprio modo di essere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Trump secondo lo psicologo: “È tutt’altro che forte, proprio come tutti i bulli”

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