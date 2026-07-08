trump iran schermaglie e rischi politici passano dal nato summit

Durante il vertice della NATO ad Ankara, l'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'autorizzazione a nuovi attacchi contro l’Iran. Questa decisione segue l’attacco di Teheran a tre navi commerciali nello Stretto di Hormuz, che avevano deviato dalla rotta ufficiale. Le schermaglie tra Washington e Teheran si sono intensificate in un contesto di tensioni politiche e militari. La decisione è stata comunicata mentre Trump si trovava in Turchia per il summit internazionale.

Donald Trump ha autorizzato una nuova serie di attacchi contro l’Iran mentre si trovava ad Ankara per il vertice della Nato, dopo che Teheran aveva colpito tre navi commerciali transitate nello Stretto di Hormuz senza seguire la rotta indicata dalle autorità iraniane. La decisione è arrivata al termine di una riunione con alcuni dei principali esponenti dell’amministrazione e della sicurezza nazionale americana presenti in Turchia, come parte della delegazione statunitense al vertice dell’Alleanza Atlantica. Il Comando Centrale del Pentagono ha annunciato di aver colpito oltre 80 obiettivi, tra sistemi di difesa aerea, reti di comando e controllo, radar costieri, capacità missilistiche antinave e più di 60 imbarcazioni dei Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

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