Negli ultimi giorni si sono diffuse indiscrezioni, apparentemente provenienti dal Pentagono, riguardo a una possibile sospensione della Spagna dalla Nato e alle questioni legate all’Iran. L’ambasciatore Minuto Rizzo ha commentato la questione, mentre si avvicina il summit di luglio, che potrebbe affrontare temi legati alle alleanze e alle tensioni internazionali. Le notizie si susseguono, creando attenzione su vari fronti diplomatici e militari.

Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni (di provenienza, parrebbe, del Pentagono) hanno rivelato che, in alcuni ambienti americani, si starebbero valutando delle “ripercussioni” nei confronti degli alleati della Nato a causa del mancato supporto alle operazioni contro l’Iran e per liberare lo stretto di Hormuz. La più rilevante di queste indiscrezioni riguarderebbe l’eventualità di sospendere la Spagna dall’Alleanza. Ma è veramente possibile? E, soprattutto, cosa ci dicono questi ultimi sviluppi sulla salute dell’Alleanza euro-atlantica, anche in vista del summit annuale di luglio in Turchia? Airpress ha discusso di questi temi con l’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, già vice segretario generale della Nato.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Iran, la sospensione della Spagna dalla Nato e l’orizzonte del summit di luglio. Parla l’amb. Minuto Rizzo

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