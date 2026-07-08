Trump ' boccia' le sneaker di Rama al vertice Nato - Video

Notizia in breve

Durante il vertice Nato ad Ankara, il premier albanese si è presentato alla foto ufficiale indossando sneaker. Il segretario generale dell’alleanza ha notato il dettaglio e lo ha segnalato a Donald Trump. Successivamente, Trump ha commentato la scelta di calzature del primo ministro, esprimendo un giudizio negativo. Non ci sono state altre reazioni ufficiali o dichiarazioni riguardo all’episodio.