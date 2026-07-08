Trump ' boccia' le sneaker di Rama al vertice Nato - Video

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice Nato ad Ankara, il premier albanese si è presentato alla foto ufficiale indossando sneaker. Il segretario generale dell’alleanza ha notato il dettaglio e lo ha segnalato a Donald Trump. Successivamente, Trump ha commentato la scelta di calzature del primo ministro, esprimendo un giudizio negativo. Non ci sono state altre reazioni ufficiali o dichiarazioni riguardo all’episodio.

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Il premier albanese Edi Rama, come abitudine, si presenta in sneaker alla foto ufficiale del vertice Nato di Ankara. La scelta fashion del primo ministro non sfugge al segretario generale Mark Rutte, che segnala il dettaglio a Donald Trump. Il presidente americano, invitato a guardare, dedica una frazione di secondo alle scarpe di Rama. A giudicare dall'espressione, Trump non sembra apprezzare particolarmente Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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