Trump contro l’Europa di nuovo

Durante la riunione della Nato in Turchia, il presidente statunitense ha nuovamente criticato gli alleati europei, rivolgendo loro parole dure e toni aggressivi. La discussione si è concentrata sulle spese militari e sulla collaborazione all’interno dell’alleanza. Tra i paesi coinvolti, anche l’Italia è stata menzionata come oggetto di alcune osservazioni. La riunione si è svolta con un clima teso e confronti diretti tra i partecipanti.

Alla riunione della Nato ad Ankara è tornato a prendersela con gli alleati, com'era prevedibile: ce n'è anche per l'Italia Mercoledì alla riunione della Nato in Turchia il presidente statunitense Donald Trump è tornato a criticare i paesi europei che fanno parte dell’alleanza, usando toni estremamente aggressivi. Ha ribadito che gli Stati Uniti vogliono controllare la Groenlandia, e di non essere contento per come gli alleati della Nato non l’abbiano assecondato. Ha anche criticato la Nato perché «non ha fatto niente per aiutarci nella nostra guerra contro il paese sostenitore numero uno del terrorismo, l’Iran». Ha poi accusato direttamente alcuni governi europei: la Francia, il Regno Unito, la Germania, l’Italia e la Spagna. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Trump vows tariffs on eight European nations over Greenland

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