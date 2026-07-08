Trump attacca Meloni al vertice Nato di Ankara la reazione della premier spiazza tutti | Rapporti cordiali

Notizia in breve

Durante il vertice Nato ad Ankara, il presidente americano ha criticato la premier italiana, affermando che i rapporti tra i due paesi sono peggiorati. La critica si riferisce al rifiuto dell’Italia di collaborare sulla questione iraniana. La premier ha risposto affermando che i rapporti sono “cordiali”, sorprendendo l’attenzione pubblica. La tensione si è manifestata dopo il bilaterale tra Trump e il presidente turco Erdogan, con accuse e risposte che hanno attirato l’attenzione dei media.