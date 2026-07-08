Trump attacca Meloni al vertice Nato di Ankara la reazione della premier spiazza tutti | Rapporti cordiali

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice Nato ad Ankara, il presidente americano ha criticato la premier italiana, affermando che i rapporti tra i due paesi sono peggiorati. La critica si riferisce al rifiuto dell’Italia di collaborare sulla questione iraniana. La premier ha risposto affermando che i rapporti sono “cordiali”, sorprendendo l’attenzione pubblica. La tensione si è manifestata dopo il bilaterale tra Trump e il presidente turco Erdogan, con accuse e risposte che hanno attirato l’attenzione dei media.

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Nuove tensioni sull’asse Roma-Washington a margine della cena dei leader Nato ad Ankara. Il presidente americano Donald Trump ha attaccato la premier italiana Giorgia Meloni dopo il bilaterale con il presidente turco Erdogan, affermando che i rapporti “sono peggiorati“ a causa del rifiuto dell’Italia di collaborare sulla questione dell’Iran. In serata, rientrando in hotel, Meloni ha liquidato le polemiche e le domande dei giornalisti su un presunto chiarimento con il tycoon, parlando unicamente di “rapporti cordiali, come con tutti gli altri leader”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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