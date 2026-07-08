Il Comune di Castiglion Fiorentino ha approvato una misura che permette ai contribuenti di pagare i debiti fiscali accumulati tra il 2000 e il 2023 in rate senza sanzioni o interessi. La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e consente di dilazionare i pagamenti senza penali aggiuntive. La decisione è stata presa dal consiglio comunale e riguarda i vecchi debiti con l’amministrazione.

Sanzioni e interessi azzerati per chi ha vecchi debiti con il Comune. Il consiglio comunale di Castiglion Fiorentino ha approvato la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La rottamazione riguarda circa 1,9 milioni di euro di capitale dovuto dai debitori, a fronte dei circa 525mila euro tra sanzioni e interessi che verrebbero cancellati con l’adesione. 1500 cittadini potenzialmente interessati. La delibera è passata con i voti di Libera Castiglioni e l’astensione della minoranza. Recepisce le facoltà introdotte dalla recente normativa nazionale e consente ai contribuenti con posizioni arretrate, sia di natura sia tributaria sia patrimoniale, di estinguere il debito versando le sole somme a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tributi, il Comune dà un aiuto. Consente ai contribuenti di pagare a rate senza sanzioni

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