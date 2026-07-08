Treviglio spaccata all’ortofrutta | via il fondo cassa da 100 euro Staccata la telecamera per non farsi riprendere

Nella notte tra il 7 e l’8 luglio, un negozio di ortofrutta nel centro di Treviglio è stato preso di mira da un gruppo di ladri. Hanno forzato la porta, rotto una finestra e trafugato circa 100 euro dal fondo cassa. Prima di fuggire, hanno staccato la telecamera di sorveglianza per evitare di essere filmati. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Treviglio. Spaccata nella notte ai danni dell’ ortofrutta di vicolo Dell’Era, nel cuore della città. Il furto è avvenuto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio. A scoprire quanto accaduto sono stati i gestori del negozio al momento dell’apertura, intorno alle 8 del mattino, quando hanno trovato la porta danneggiata e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, ad agire sarebbe stata una sola persona. Il ladro avrebbe prima tentato di forzare la serratura dell’ingresso, ora inutilizzabile, dopodiché avrebbe rotto il vetro nella parte inferiore della porta riuscendo così a entrare nel locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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