Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio si sono verificati problemi alla linea elettrica che hanno interessato i treni Regionali e Intercity, causando ritardi fino a 60 minuti. La linea ad alta velocità ha subito disagi a causa dell’interruzione dell’alimentazione elettrica. Oltre ai lavori in corso al cavalcaferrovia, i problemi elettrici hanno aggravato la situazione, influendo sulle corse in tutta la regione.

Firenze, 8 luglio 2026 – Oltre ai disagi per i lavori a Firenze al cavalcaferrovia Ponte al Pino, se ne sono aggiunti altri. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio, ci sono stati problemi alla linea elettrica che in un primo momento ha riguardato i treni Regionali e Intercity. Poi però i problemi hanno coinvolto anche la linea dell’ Alta Velocità. Le verifiche alla linea elettrica tra Castiglion Fiorentino e Arezzo. Tutto è iniziato intorno alle 14:50, quando Trenitalia ha informato che la circolazione ferroviaria tra Castiglion Fiorentino e Arezzo è stata sospesa per “verifiche tecniche alla linea elettrica”. I treni Regionali – si legge sul sito di Trenitalia – possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, problemi alla linea elettrica: Alta Velocità, ritardi fino a 60 minuti e disagi

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