Treni la concorrenza accelera | prezzi più bassi e nuove rotte ridisegnano l’estate italiana
La compagnia ferroviaria pubblica francese SNCF entra nel mercato italiano dell’alta velocità, portando concorrenza e nuove rotte. L’ingresso di SNCF segna un passo importante nel processo di liberalizzazione ferroviaria iniziato più di dieci anni fa. La presenza di più operatori ha portato a prezzi più bassi e a un’offerta più ampia per i viaggi estivi, con nuove rotte che modificano le opzioni di spostamento tra le principali città italiane.
L'arrivo di SNCF, la compagnia ferroviaria pubblica francese, sul mercato italiano dell'alta velocità rappresenta uno dei passaggi più significativi nel processo di liberalizzazione ferroviaria iniziato oltre un decennio fa. Dopo anni di equilibrio tra Trenitalia e Italo, il comparto si prepara a una fase di maggiore concorrenza, destinata a incidere non solo sulle strategie degli operatori ma anche sulle abitudini dei viaggiatori. Le prime evidenze mostrano un mercato sempre più dinamico, nel quale prezzi, qualità del servizio e capillarità dell'offerta diventano gli elementi decisivi nella scelta del mezzo di trasporto. Prezzi più competitivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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