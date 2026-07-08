Treni la concorrenza accelera | prezzi più bassi e nuove rotte ridisegnano l’estate italiana

Notizia in breve

La compagnia ferroviaria pubblica francese SNCF entra nel mercato italiano dell’alta velocità, portando concorrenza e nuove rotte. L’ingresso di SNCF segna un passo importante nel processo di liberalizzazione ferroviaria iniziato più di dieci anni fa. La presenza di più operatori ha portato a prezzi più bassi e a un’offerta più ampia per i viaggi estivi, con nuove rotte che modificano le opzioni di spostamento tra le principali città italiane.