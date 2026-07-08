Da lunedì e fino al 26 luglio, i treni tra Cremona e Cavatigozzi, così come tra Cremona e Olmeneta, sono sospesi per lavori di manutenzione infrastrutturale. Durante questo periodo, sono stati attivati bus sostitutivi, che sono stati resi più accessibili. La sospensione riguarda le tratte tra le due località e si inserisce in un intervento di Rfi per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie.

Organizzazione bus sostitutivi Cremona-Cavatigozzi corretta in corsa, ed è il caso di dirlo parlando di treni. Da lunedì e fino al 26 luglio, per lavori di manutenzione infrastrutturale svolti da Rfi, è sospesa la circolazione dei treni fra Cremona e Olmeneta e fra Cremona e la sua frazione Cavatigozzi. Su entrambe le linee sono stati attivati i bus sostitutivi, tuttavia il primo giorno, lunedì si sono verificati alcuni problemi: la fermata del bus sostitutivo a Cavatigozzi era troppo lontana dalla stazione, più di un chilometro. Un disagio piuttosto rilevante, che è stato segnalato sia dai pendolari, attraverso il Comitato InOrario, ma... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Treni fermi tra Cavatigozzi e Cremona. Bus sostitutivi ora più accessibili

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