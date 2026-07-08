Trasporti Ricci Pd | Diritti passeggeri dopo 22 anni rimborsi certi e trolley incluso

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento europeo ha approvato una revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri nel settore dei trasporti, dopo 22 anni. La nuova normativa prevede rimborsi garantiti e l'inclusione dei trolley nel bagaglio a mano. La decisione è passata con un voto quasi unanime, segnando un cambiamento significativo nelle norme di tutela dei viaggiatori europei. La riforma mira a rafforzare le garanzie per i consumatori in caso di disservizi o cancellazioni.

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“È un traguardo importante per i passeggeri europei: dopo 22 anni riusciamo a riformare il regolamento con un voto quasi unanime del Parlamento europeo”. Lo ha detto l’eurodeputato Matteo Ricci (Pd) a margine della plenaria di Strasburgo, dopo il voto sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei. Tra le novità indicate: rimborsi certi dopo tre ore di ritardo, criteri più stringenti sulle circostanze eccezionali, primo prezzo online con bagaglio a mano incluso, bambini seduti accanto ai genitori senza costi aggiuntivi e procedure di rimborso più semplici in caso di ritardi o cancellazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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