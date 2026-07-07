L’Unione europea ha approvato nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei, includendo il bagaglio a mano tra i servizi coperti e introducendo nuovi criteri per i rimborsi. Le modifiche puntano a migliorare le tutele dei viaggiatori, anche se l’applicazione pratica potrebbe richiedere tempo. Le regole entreranno in vigore a breve, offrendo un quadro più chiaro sulle compensazioni e sui servizi garantiti durante i voli.

Viaggiare in aereo sta per diventare più semplice. Un’ottima notizia per tutti, anche se il cambiamento sarà un po’ più sulla carta che pratico, almeno inizialmente. Il 7 luglio 2026 il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei (646 voti favorevoli, 12 contrati e 3 astenuti). Parliamo di un pacchetto di regole che mira a rafforzare le tutele di chi vola. Si va dai risarcimenti in caso di ritardo alle politiche sul bagaglio a mano. Perché allora parliamo di novità sulla carta? Il motivo è semplice e riguarda il fatto che le novità non sono immediatamente operative. Serve il via libera definitivo del Consiglio dell’Ue, atteso entro i primi di agosto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Diritti dei passeggeri aerei, via libera dell’Ue: bagaglio a mano incluso e nuovi rimborsi

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When Dumb Passengers Get Arrested at Spirit Airlines

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