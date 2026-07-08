Un giornalista vicentino ha richiesto l’accesso agli atti riguardanti i Pfas nella zona della Pedemontana Veneta. La Regione ha risposto inviando un riassunto dei documenti disponibili. La richiesta si inserisce in un’attività di verifica sulle informazioni relative all’inquinamento e alla gestione della superstrada, che da tempo suscita attenzione pubblica. La richiesta di accesso agli atti rappresenta uno degli strumenti utilizzati dai giornalisti per ottenere dati ufficiali e verificare le dichiarazioni delle istituzioni.

Quanto sia difficile cercare la verità tra le carte che le amministrazioni pubbliche conservano gelosamente, lo ha capito il giornalista vicentino Marco Milioni del gruppo “ Today ”, che da anni si occupa dell’inquinamento da Pfas in Veneto e della contestatissima superstrada a pagamento Pedemontana Veneta. Non è un cronista che si accontenta delle spiegazioni di comodo e quando i due argomenti si sono incrociati, dando anche avvio a un’indagine della Procura di Vicenza, ha presentato una richiesta di accesso agli atti per verificare puntualmente gli eccessi di sostanze perfluoroalchiliche in aree interessate ai cantieri della Pedemontana.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trasparenza veneta: un giornalista richiede un accesso agli atti per i Pfas nella Pedemontana, dalla Regione gli mandano il riassunto

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