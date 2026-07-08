Trasparenza veneta | un giornalista richiede un accesso agli atti per i Pfas nella Pedemontana dalla Regione gli mandano il riassunto

Da ilfattoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giornalista vicentino ha richiesto l’accesso agli atti riguardanti i Pfas nella zona della Pedemontana Veneta. La Regione ha risposto inviando un riassunto dei documenti disponibili. La richiesta si inserisce in un’attività di verifica sulle informazioni relative all’inquinamento e alla gestione della superstrada, che da tempo suscita attenzione pubblica. La richiesta di accesso agli atti rappresenta uno degli strumenti utilizzati dai giornalisti per ottenere dati ufficiali e verificare le dichiarazioni delle istituzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quanto sia difficile cercare la verità tra le carte che le amministrazioni pubbliche conservano gelosamente, lo ha capito il giornalista vicentino Marco Milioni del gruppo “ Today ”, che da anni si occupa dell’inquinamento da Pfas in Veneto e della contestatissima superstrada a pagamento Pedemontana Veneta. Non è un cronista che si accontenta delle spiegazioni di comodo e quando i due argomenti si sono incrociati, dando anche avvio a un’indagine della Procura di Vicenza, ha presentato una richiesta di accesso agli atti per verificare puntualmente gli eccessi di sostanze perfluoroalchiliche in aree interessate ai cantieri della Pedemontana.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trasparenza veneta un giornalista richiede un accesso agli atti per i pfas nella pedemontana dalla regione gli mandano il riassunto
© Ilfattoquotidiano.it - Trasparenza veneta: un giornalista richiede un accesso agli atti per i Pfas nella Pedemontana, dalla Regione gli mandano il riassunto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caso Garlasco: la Procura nega l’accesso agli atti alla giornalistaLa Procura ha rifiutato alla giornalista l’accesso agli atti relativi al caso Garlasco, tra cui le perizie medico-legali e informatiche.

Nuovo ospedale a Desenzano, il comitato all’attacco: “Poca trasparenza nella gestione delle decisioni, difficile ottenere gli atti”Il comitato di cittadini denuncia mancanza di trasparenza e difficoltà nell’accesso agli atti relativi al nuovo ospedale a Desenzano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web