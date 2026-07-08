TRANI Sicurezzalegalità e integrazione

A Trani, diversi cittadini hanno segnalato un aumento di persone con il volto coperto nei luoghi pubblici. La presenza di questi individui viene percepita come più frequente rispetto al passato, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla legalità. Le autorità continuano a monitorare la situazione, richiamando l'attenzione sulla necessità di rispettare le regole per tutti.

Trani: sicurezza, legalità e integrazione. Le regole valgono per tutti. Negli ultimi tempi, anche a Trani, molti cittadini segnalano una presenza più frequente di persone che circolano nei luoghi pubblici con il volto completamente coperto. Un tema che non può essere liquidato con superficialità e che merita attenzione da parte delle istituzioni e delle autorità competenti. Come referente regionale per la Puglia del Dipartimento Integrazione e Rapporti con le Comunità della Lega Salvini Premier, ritengo che parlare di integrazione significhi innanzitutto parlare di rispetto delle regole. L’accoglienza non può trasformarsi in rinuncia ai principi che garantiscono sicurezza, legalità e convivenza civile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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