FIRENZE – Proseguono i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli (Firenze). Da domani, 9 luglio 2026, ilcantiere di viale Europa entrerà in una nuova fase con i lavori che interesseranno l’intera carreggiata del viale tra piazza Nencini e via di San Marino-via Andorra. Sono infatti terminati i ripristini sui controviali che saranno utilizzati come viabilità alternativa. Quindi per i veicoli diretti fuori Firenze si potrà percorrere il controviale di viale Europa (lato numeri civici pari), via Andorra e viale Europa. Per i mezzi diretti verso il centro via di San Marino si potrà transitare dal controviale di viale Europa (lato numeri civici dispari) e da viale Europa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Tramvia Firenze, viale Europa: si amplia cantiere sulla carreggiata, cambia ancora la viabilità

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TramviaFI, da lunedì 9 marzo si amplia il cantiere della sede in viale Gramsci

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