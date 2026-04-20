Tramvia Firenze | nuovi cantieri sui viali Matteotti Gramsci Giovine Italia Europa Cambia la viabilità Ancora caos traffico

A partire da oggi, lunedì 20 aprile 2026, sono stati avviati nuovi cantieri sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia e Europa, in concomitanza con i lavori sulla tramvia a Firenze. La presenza delle impalcature e delle attrezzature sta provocando modifiche alla viabilità e un aumento del traffico nelle zone interessate. La situazione si prevede complicata per tutta la settimana, coinvolgendo automobilisti e pendolari.

FIRENZE – Si apre oggi, lunedì 20 aprile 2026, una settimana cruciale per il traffico a Firenze, destinata a complicare notevolmente la circolazione per automobilisti e pendolari. Per i lavori di realizzazione della tramvia per Bagno a Ripoli, scatta infatti l’avanzamento dei cantieri per il completamento della sede tranviaria e della posa dell’armamento nei viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed Europa. Ecco i dettagli. Dalle 21 di lunedì 20 aprile sarà esteso il cantiere per la sede al centro carreggiata nel tratto tra piazza Isodoro del Lungo e piazzale Donatello. Confermate due corsie per senso di marcia ai lati dell’area cantierizzata, in continuità con il tratto precedente.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tramvia Firenze: nuovi cantieri sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia, Europa. Cambia la viabilità. Ancora caos traffico Notizie correlate Leggi anche: Tramvia, da lunedì nuovi cantieri per la sede tranviaria sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed Europa Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tramvia Firenze, da 20 aprile nuovi cantieri su viali circonvallazione; Cantieri per la tramvia a Firenze (e non solo): nuove deviazioni e divieti per entrare e uscire dal centro storico; Tramvia Firenze: nuovi cantieri sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia, Europa. Cambia la viabilità. Ancora caos traffico; Da lunedì nuova serie di cantieri per la tramvia, possibile forte impatto sul traffico. Tramvia Firenze: nuovi cantieri sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia, Europa. Cambia la viabilità. Ancora caos trafficoFIRENZE – Si apre oggi, lunedì 20 aprile 2026, una settimana cruciale per il traffico a Firenze, destinata a complicare notevolmente la circolazione per automobilisti e pendolari. Per i lavori di ... firenzepost.it Tramvia a Firenze, scattano nuovi cantieri sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed EuropaDalle 21 di lunedì 20 aprile sarà esteso il cantiere per la sede al centro carreggiata nel tratto tra piazza Isodoro del Lungo e piazzale Donatello. Confermate due corsie per senso di marcia ai lati ... 055firenze.it Tramvia a Firenze, si spostano i cantieri: le strade interessate - facebook.com facebook Cantieri per la tramvia a Firenze (e non solo): nuove deviazioni e divieti per entrare e uscire dal centro storico x.com