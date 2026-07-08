tramvia firenze in viale europa si amplia il cantiere della carreggiata

Firenze, 8 luglio 2026 - Vanno avanti i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli (Firenze). Da domani, 9 luglio, il cantiere di viale Europa entrerà in una nuova fase con i lavori che interesseranno l'intera carreggiata del viale tra piazza Nencini e via di San Marino-via Andorra. Sono infatti terminati i ripristini sui controviali che saranno utilizzati come viabilità alternativa. Circolazione, cosa cambia. Quindi per i veicoli diretti fuori Firenze si potrà percorrere il controviale di viale Europa (lato numeri civici pari), via Andorra e viale Europa. Per i mezzi diretti verso il centro via di San Marino si potrà transitare dal controviale di viale Europa (lato numeri civici dispari) e da viale Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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TramviaFI, da lunedì 9 marzo si amplia il cantiere della sede in viale Gramsci

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