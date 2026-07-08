Tragedia sul ponte Morandi | la morte spaventosa È successo ancora

Notizia in breve

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un mezzo pesante sul ponte Morandi. La vittima si trovava sulla carreggiata quando è stato investito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità hanno delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessun altro ferito è stato segnalato.