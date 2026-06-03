Un incidente mortale ha causato la chiusura di un ponte in Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno constatato la morte di una persona travolta. La zona è stata transennata e le autorità stanno gestendo la situazione. La strada rimane chiusa al traffico mentre vengono svolti i rilievi. Al momento non ci sono dettagli su come si sia verificato l’incidente.

È uno di quei momenti in cui la città sembra ancora addormentata, ma basta un attimo per trasformare tutto in una scena da brividi. Luci blu che tagliano il buio, sirene, persone che si fermano con il fiato corto. E una domanda che rimbalza tra chi passa e chi resta bloccato: com’è potuto succedere proprio lì? Succede all’improvviso, quando la strada è più “vuota” e ci si illude che il pericolo sia lontano. Invece, nelle ore più fragili del mattino, basta una presenza inattesa sull’asfalto per scatenare una tragedia. E questa volta l’impatto è stato devastante, tanto da fermare tutto e richiamare sul posto i rilievi. È accaduto sul Viadotto all’Indiano, una delle direttrici più trafficate di Firenze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Tragedia in Italia, travolto a morte: chiuso il ponte, soccorsi sul posto

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